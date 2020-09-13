المباحث بغزة تلقي القبض على المتهم الرئيس بقتل "القيق"

غزة- الرأي:

أعلن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة في قطاع غزة صباح الأحد، عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بقتل المواطن جبر القيق بمحافظة رفح مؤخراً.

وقالت المباحث في بيان عبر فيسبوك، "بالتعاون مع وحدة المهام الخاصة سهم التابعة لقوات التدخل وحفظ النظام تم إلقاء القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق".

وذكرت أن إلقاء القبض على المطلوب "الصوفي" جرى بعد عملية بحث وتحري أدت إلى الوصول إليه ومعرفة المكان الذي يتواجد فيه.

وشهد تاريخ 13 يوليو الماضي عملية قتل للمواطن "القيق" على يد عدد من الأشخاص بينهم "الصوفي، وذلك في حي تل السلطان غربي رفح.