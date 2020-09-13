" أبو نعيم" يشيد بأداء الأجهزة الأمنية بعد اعتقال المطلوب "الصوفي"

غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، بأداء الأجهزة الأمنية، بعد تمكنها من إلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل المناضل "جبر القيق" في يوليو الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه صباح الأحد، بعدد من الضباط الذين أشرفوا على تنفيذ المهمة، في مقر جهاز الأمن الداخلي بمدينة غزة، بحضور اللواء محمود أبو وطفة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، والعميد عبد الباسط المصري مدير عام جهاز الأمن الداخلي.

وتقدم اللواء "أبو نعيم" بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية والشرطية الذين شاركوا في مهمة ضبط وإحضار المطلوب "شادي الصوفي"، المتهم الرئيس في الجريمة.

وثمّن "اللواء أبو نعيم" الجهود التي بُذلت على مدار أسابيع متواصلة من أجل إنهاء هذه المهمة سعياً لتحقيق العدالة، موصلاً الشكر لكل من قدّم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية.

وعبر سيادته عن فخره واعتزازه بالمنظومة الأمنية والشرطية، التي تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وأكد أن وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة أجهزتها، ستبقى صمام الأمان لشعبنا، ولن تسمح بالعبث بأمن واستقرار قطاع غزة، مشدداً أنه لا أحد فوق القانون.