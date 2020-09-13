وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن القبض على المتهم الرئيس بقتل المناضل "القيق" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط خلال 192 زيارة وكالة الرأي الفلسطينية استهتار الشباب .. يهدد كبار السن والأطفال بشبح "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية أبو نعيم: الأجهزة الأمنية في غزة ستبقى صمام أمان لشعبنا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجري مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية أبو نعيم يشيد بأداء الأجهزة الأمنية بعد اعتقال المطلوب "الصوفي" وكالة الرأي الفلسطينية " أبو نعيم" يشيد بأداء الأجهزة الأمنية بعد اعتقال المطلوب "الصوفي" وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية عُمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل
أخبار » الأخبار الحكومية

أبو نعيم: الأجهزة الأمنية في غزة ستبقى صمام أمان لشعبنا

13 أيلول / سبتمبر 2020 12:17

789feda1-68dd-4911-8a00-1927e453a1a1
789feda1-68dd-4911-8a00-1927e453a1a1

غزة- الرأي:

شدد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم أن الوزارة بكافة أجهزتها، ستبقى صمام الأمان لشعبنا، ولن تسمح بالعبث بالأمن والاستقرار ولن يكون أحد فوق القانون.

أشاد "أبو نعيم" اليوم الأحد، بأداء الأجهزة الأمنية، خلال لقاء جمعه بعدد من الضباط الذين أشرفوا على إلقاء القبض على المطلوب "شادي الصوفي" المتهم الرئيس بقضية قتل المواطن جبر القيق.

وثمّن الجهود التي بُذلت على مدار أسابيع متواصلة من أجل إنهاء هذه المهمة سعياً لتحقيق العدالة، موصلاً الشكر لكل من قدّم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية.

وعبر عن فخره واعتزازه بالمنظومة الأمنية والشرطية، مؤكداً أنها تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

أعلن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة في قطاع غزة صباح اليوم، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل "القيق" بتاريخ 13 يوليو الماضي في حي تل السلطان غربي رفح.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟