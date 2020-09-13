أبو نعيم: الأجهزة الأمنية في غزة ستبقى صمام أمان لشعبنا

غزة- الرأي:

شدد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم أن الوزارة بكافة أجهزتها، ستبقى صمام الأمان لشعبنا، ولن تسمح بالعبث بالأمن والاستقرار ولن يكون أحد فوق القانون.

أشاد "أبو نعيم" اليوم الأحد، بأداء الأجهزة الأمنية، خلال لقاء جمعه بعدد من الضباط الذين أشرفوا على إلقاء القبض على المطلوب "شادي الصوفي" المتهم الرئيس بقضية قتل المواطن جبر القيق.

وثمّن الجهود التي بُذلت على مدار أسابيع متواصلة من أجل إنهاء هذه المهمة سعياً لتحقيق العدالة، موصلاً الشكر لكل من قدّم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية.

وعبر عن فخره واعتزازه بالمنظومة الأمنية والشرطية، مؤكداً أنها تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

أعلن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة في قطاع غزة صباح اليوم، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل "القيق" بتاريخ 13 يوليو الماضي في حي تل السلطان غربي رفح.