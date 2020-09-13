الداخلية تعلن القبض على المتهم الرئيس بقتل المناضل "القيق"

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الأحد، عن تمكنت قوة من الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المطلوب "شادي صبحي الصوفي"، المتهم الرئيس في جريمة قتل المناضل "جبر القيق" في رفح بتاريخ 12 يوليو الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب أن القبض على "الصوفي" حدث خلال مهمة مُشتركة للأجهزة الأمنية بمنطقة "الزوايدة" وسط قطاع غزة، حيث يجري إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وكانت الوزارة قد أعلنت منذ اللاحظة الأولى لمقتل "القيق" بإطلاق نار في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن فتح تحقيق عاجل للتوصل إلى الجناة.