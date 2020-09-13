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الإعلام الحكومي في غزة ينعى الإعلامي "الكاشف" ويُشيد بمسيرته

13 أيلول / سبتمبر 2020 01:38

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غزة- الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الأحد، الإعلامي حسن الكاشف، والذي أعلنت وفاته صباحاً عن عمر ناهز (75عاماً) بعد صراع مع المرض.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن "الكاشف" يعتبر قامة وطنية وإعلامية كبيرة، مبيناً أنه انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية واعلامية مهنية طويلة.

ونوه إلى أن الفقيد شكل خلال مسيرة عمله مدرسة إعلامية مهنية تحتذى، ونموذجاً في الدفاع عن القضية والشعب الفلسطيني ونضاله المشروع .

وذكر أنه تنقل في محطات مهنية إعلامية عديدة على المستوى العربي والدولي قبل عودته لأرض الوطن وعمله مديراً عاماً لوزارة الإعلام.

وقال: "إننا إذ نعزي أنفسنا والأسرة الإعلامية الفلسطينية بهذا المصاب؛ فإننا نتقدم من أسرته وعموم آل الكاشف بخالص التعازي، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر وحسن العزاء".

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