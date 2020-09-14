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لمنافسة أمازون

مايكروسوفت تخطط لاقتحام مجال المحطات الأرضية للأقمار الصناعية

14 أيلول / سبتمبر 2020 08:02

اقمار صناعية
اقمار صناعية

تعد AWS أو Amazon Web Services هى خدمة من شركة أمازون تعتمد عليها بعض خمات الأقمار الصناعية لمعالجة البيانات، وذلك بالاستعانة بشبكة عالمية من المحطات الفضائية الأرضية الأرضية والتى تعرف بـ AWS Ground Station، وتستحوذ شركة أمازون على الكثير من العملاء، وتساعدهم على تنزيل بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بهم مباشرة فى مركز بيانات AWS للمعالجة الفورية بجزء بسيط من التكلفة، إلا أن شركة مايكروسوفت قررت مؤخرا المنافسة فى هذا المجال، حيث تعمل مايكروسوفت على خدمة مماثلة.

وبحسب موقع mspoweruser  الأمريكى، فكشفت طلب للجنة الاتصالات الأمريكية FCC، أن شركة مايكروسوفت تخطط لربط قمر صناعى إسبانى للتصوير، بمحطتين أرضيتين فى مركز بياناتها فى كوينسى بواشنطن.

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