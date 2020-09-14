اتحاد الشجاعية يتعاقد مع النجم أحمد اللولحي والمصدر يضم أربعة لاعبين

تعاقد نادي الاتحاد بالشجاعية، أبرز أندية الدرجة الممتازة مع الظهير الأيسر النجم أحمد اللولحي، للمشاركة معه الموسم المقبل، بقيادة مدربه الجديد محمود المزين. وقال المزين إن أحمد يمتلك خبرة مميزة لما قدمه مع أندية خدمات رفح واتحاد خان يونس، موضحاً أن الفريق الأخضر يسعى للظهور القوي في الدوري لتكرار ثلاثية عام 2015، والمنافسة بشكل قوي في مقدمة الدوري الممتازة.

وكان النادي أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم مميز, لتعزيز مركز الهجوم في الدوري, ومن بين الأسماء المطروحة محمد اللوح مهاجم غزة الرياضي السابق.

بدوره، قال بسام أبو الصادق مدرب نادي الجلاء الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة، إنه يبحث تدعيم صفوفه في العديد من المراكز، خاصة حراسة المرمى والهجوم، وإيجاد مدافع أيسر، وذلك عقب التوقيع مع المدافع محمود أبو طبق، والمهاجم إبراهيم أبو سيف. يذكر أن الجلاء فرغ مؤخراً من تشكيلة الجهاز التدريبي، الذي يضم إلى جانب الصادق, كلاً من بلال تمراز مدرباً عاماً, وعليان الزيتونية مدربا مساعداً, وماجد النمنم مديرا للكرة وحراس المرمى, وعطا البنا مديراً إدارياً.

بدوره، قال نادي الاتحاد ببيت حانون إن تجديد عقد لاعبه يوسف أبو زيد جاء لمدة موسمين، ومحمد القاضي لمدة 3 مواسم، خاصة أنهما يعدان من أبرز لاعبي الفريق الموسم الماضين، وتمكنوا من إبقاء الفريق في الدرجة الممتازة، بل صعوده في الموسم قبل الأخير.

وتعاقد نادي المصدر، مع 4 لاعبين استعداداً للموسم المقبل، بضم محمود أبو كرش قادماً من خدمات النصيرات، وبسام جبر قادماً من نادي الأقصى، وفضل أبو ذكري قادماً من نادي الأقصى، ومحمد النمروطي قادماً من أهلي النصيرات. إلى ذلك، حصل لاعب نادي جماعي رفح، عمار الهمص على كتاب الاستغناء الخاص به، حيث سيحدد وجهته المقبلة، كما منح اتحاد بيت حانون لاعبه ماجد بريك كتاب الاستغناء بالتراضي بين الطرفين.