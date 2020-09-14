وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: عقدة فياريال مع الافتتاح على أرضه تتواصل وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الشجاعية يتعاقد مع النجم أحمد اللولحي والمصدر يضم أربعة لاعبين وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية ألماسة نقية بحجم بيضة قد تباع بـ 30 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية أغرب عملية: استخراج 6500 جنيه من معدة رجل مصري وكالة الرأي الفلسطينية فستان ذكي مزين بألف جهاز حساس متصل بالمخ وكالة الرأي الفلسطينية نيمار يتعاقد رسميا مع "بوما" وكالة الرأي الفلسطينية طوكيو تخوض تجربة المراحيض العامة الشفافة وكالة الرأي الفلسطينية عواقب كورونا.. ما هو الدعم النفسي المطلوب للمجتمعات الموبوءة؟ وكالة الرأي الفلسطينية أعراض ضيق التنفس وأسبابه المختلفة
أخبار » الرياضة و الملاعب

اتحاد الشجاعية يتعاقد مع النجم أحمد اللولحي والمصدر يضم أربعة لاعبين

14 أيلول / سبتمبر 2020 08:41

اتحاد الشجاعية يتعاقد مع النجم أحمد اللولحي
اتحاد الشجاعية يتعاقد مع النجم أحمد اللولحي

تعاقد نادي الاتحاد بالشجاعية، أبرز أندية الدرجة الممتازة مع الظهير الأيسر النجم أحمد اللولحي، للمشاركة معه الموسم المقبل، بقيادة مدربه الجديد محمود المزين. وقال المزين إن أحمد يمتلك خبرة مميزة لما قدمه مع أندية خدمات رفح واتحاد خان يونس، موضحاً أن الفريق الأخضر يسعى للظهور القوي في الدوري لتكرار ثلاثية عام 2015، والمنافسة بشكل قوي في مقدمة الدوري الممتازة.

وكان النادي أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم مميز, لتعزيز مركز الهجوم في الدوري, ومن بين الأسماء المطروحة محمد اللوح مهاجم غزة الرياضي السابق.

بدوره، قال بسام أبو الصادق مدرب نادي الجلاء الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة، إنه يبحث تدعيم صفوفه في العديد من المراكز، خاصة حراسة المرمى والهجوم، وإيجاد مدافع أيسر، وذلك عقب التوقيع مع المدافع محمود أبو طبق، والمهاجم إبراهيم أبو سيف. يذكر أن الجلاء فرغ مؤخراً من تشكيلة الجهاز التدريبي، الذي يضم إلى جانب الصادق, كلاً من بلال تمراز مدرباً عاماً, وعليان الزيتونية مدربا مساعداً, وماجد النمنم مديرا للكرة وحراس المرمى, وعطا البنا مديراً إدارياً.

بدوره، قال نادي الاتحاد ببيت حانون إن تجديد عقد لاعبه يوسف أبو زيد جاء لمدة موسمين، ومحمد القاضي لمدة 3 مواسم، خاصة أنهما يعدان من أبرز لاعبي الفريق الموسم الماضين، وتمكنوا من إبقاء الفريق في الدرجة الممتازة، بل صعوده في الموسم قبل الأخير.

وتعاقد نادي المصدر، مع 4 لاعبين استعداداً للموسم المقبل، بضم محمود أبو كرش قادماً من خدمات النصيرات، وبسام جبر قادماً من نادي الأقصى، وفضل أبو ذكري قادماً من نادي الأقصى، ومحمد النمروطي قادماً من أهلي النصيرات. إلى ذلك، حصل لاعب نادي جماعي رفح، عمار الهمص على كتاب الاستغناء الخاص به، حيث سيحدد وجهته المقبلة، كما منح اتحاد بيت حانون لاعبه ماجد بريك كتاب الاستغناء بالتراضي بين الطرفين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟