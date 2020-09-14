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بلدية جباليا النزلة: بدء تفعيل اتفاقية تعاون مع شركة أوريدو

14 أيلول / سبتمبر 2020 09:12

بلدية جباليا النزلة: بدء تفعيل اتفاقية تعاون مع شركة أوريدو
بلدية جباليا النزلة: بدء تفعيل اتفاقية تعاون مع شركة أوريدو

غزة- الرأي

شرعت بلدية جباليا النزلة وشركة أوريدو صباح امس الاحد،  بتفعيل اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بينهما.
ودشنت البلدية نقطة بيع (Point of sale) خاصة بشركة أوريدو داخل مقر البلدية، تحديدا في مركز خدمات المشتركين.
وتتضمن الاتفاقية تفعيل خدمات الاتصالات الخلوية لموظفي البلدية، وتفاهمات بخصوص رعاية فعاليات مجتمعية وتسويقية بين الطرفين .
وأكدت البلدية أنها تتبنى سياسة الانفتاح والتعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية ضمن جهودها لدفع عجلة التنمية في المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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