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مستشفى الرنتيسي ينجح في إنقاذ حياة طفلة بعد إبتلاعها بطارية

14 أيلول / سبتمبر 2020 10:46

مستشفى الرنتيسي ينجح في إنقاذ حياة طفلة بعد إبتلاعها بطارية
مستشفى الرنتيسي ينجح في إنقاذ حياة طفلة بعد إبتلاعها بطارية

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة إن الطاقم الطبي في قسم الجهاز الهضمي بوحدة المناظير بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، نجح في  إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات سكان محافظة خانيونس كانت تعاني من ضيق في النفس وقيئ مستمر منذ يومين وكذلك صعوبة في البلع وألم في الصدر .


 وأوضحت الوزارة أنه  تم تحويل الطفلة من قبل د. أحمد الفرا من مجمع ناصر الطبي لقسم المناظير بمستشفى الرنتيسي، بإشتباه أنها إبتلعت بطارية وتم إدخالها لقسم عمليات المناظير وبالمنظار تبين أن الطفلة إبتلعت بطارية وقد تسببت بوجود تهتك وإلتصاق في المرئ وتمكن الطاقم إخراج البطارية من خلال عملية المنظار والتي تكللت بالنجاح ، وأدخلت الطفلة لقسم الجهاز الهضمي وهي الآن قيد المتابعة والعلاج .

 حيث توجه مدير المستشفى د.محمد ابو ندى بالشكر لطاقم العاملين في وحدة المناظير من أطباء وتمريض الذين ساهموا في إنقاذ حياة الطفلة وهم د. محمد الدردساوي من الجهاز الهضمي مستشفى الرنتيسي، وأخصائي التخدير د. أحمد الأسطل، وفني التخدير جبريل فياض من مجمع ناصر، والحكيم أشرف أبو أمونة من مستشفى الرنتيسي.

من جانبه، أكد د. محمد الدردساوي من قسم الجهاز الهضمي عل أن إبتلاع الأجسام الغريبة خصوصا عن الأطفال يشكل خطرا على حياتهم، وقال:" إننا نهيب بالمواطنين بإبعاد الأجسام الغريبة والصغيرة عن متناول الأطفال لتجنب إبتلاعها لما يسببه من مخاطر ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة".

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