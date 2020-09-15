جودين يتوصل لاتفاق على فسخ تعاقده مع إنتر ميلان

يقترب الأوروجوايانى دييجو جودين من الرحيل عن صفوف إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانضم جودين إلى إنتر ميلان خلال صيف العام الماضي قادماَ من أتلتيكو مدريد، وذلك في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى نهاية موسم 2022 المقبل.

ووفقاً لما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو"الإيطالى فإن جودين يواجه شبح الرحيل عن إنتر ميلان، وعلى الرغم من حصوله على المزيد من الوقت للعب مع النيراتزوري خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، إلا أن الدولي الأوروجوياني يبدو أنه ليس في خطط المدرب أنطونيو كونتي للموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن دييجو جودين توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان للحصول على تعويض مالي، وذلك مقابل فسخ عقده بشكل ودي مع النادي الإيطالي.

وفي سياق متصل، أكد كارتا المدير الرياضي لنادي كالياري، أن فريقه يرغب بالفعل في التعاقد مع جودين هذا الصيف، حيث قال في مؤتمر صحفي: "نحن ندخل في خضم محادثات جودين ونفعل كل شيء لإحضاره إلى كالياري".

واختتم كارتا تصريحاته، قائلاً، "إذا نجحنا في ذلك ، سنكون سعداء للغاية ، لأننا نحاول بناء فريق قوي من ذوي الخبرة وكذلك الشباب. جودين لاعب مهم ، لذلك من الطبيعي أن تكون المفاوضات معقدة".