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أخبار » الرياضة و الملاعب

لامبارد: حققنا فوزا مهما وسنتحسن أكثر أمام ليفربول

15 أيلول / سبتمبر 2020 07:44

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أشاد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالأداء الى قدمه لاعبيه، خلال الفوز على مضيفه فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الاثنين، على ملعب "فالمر"، في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، التي انطلقت السبت الماضى، وتحدث لامبارد، عقب نهاية المباراة، قائلا:"قدمنا أداء جيد الليلة، على ملعب صعب، سوف نتحسن أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأننا عانينا من الإجهاد في أخر دقائق المباراة، بسبب قلة التدريبات، في ظل غياب اللاعبين مع منتخبات بلادهم والإصابات"، وأضاف مدرب البلوز، قائلا:"سنكون أفضل في مباراة ليفربول المقبلة، مع زيادة الجرعات التدريبية واكتمال صفوف الفريق باللاعبين الغائبين، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشاد مدرب تشيلسي، بتيمو فيرنر، قائلا:"الطريقة التي ظهر بها اللاعب في الملعب جيدة، فهو لديه رغبة في تسجيل الأهداف، كما أن تحركاته رائعة، وأعتقد أنه سيكون جاهزا للقاء، ليفربول، بعد تعرضه لكدمة على مستوى الساق، في لقطة ركلة الجزاء".
 
كما أشاد بكاى هافيرتز، قائلا:"أنا مُعجب به، كانت هناك بعض اللحظات التي وضحت الهدوء والجودة الحقيقية التي يمتلكها، وأعتقد أنه سيقدم الأفضل خلال الفترة المقبلة". 

وعن إمكانية التعاقد مع حارس جديد، قال لامبارد:"أعتقد بأن كيبا، قدم أداء جيد في مباراة الليلة، فهو يمتلك الثقة، ولكن لا توجد أي أخبار بشأن التعاقد مع حارس جديد".

وحصد فريق تشيلسي، أول 3 نقاط في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، بينما بقى فريق برايتون، بدون رصيد من النقاط.

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