وكالة الرأي الفلسطينية "انستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يكشف عن ميزة الفيديوهات القصيرة الجديدة لمنافسة TikTok وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. رسالة صوتية خبيثة على واتس آب تهدف لسرقة بياناتك وأموالك وكالة الرأي الفلسطينية لامبارد: حققنا فوزا مهما وسنتحسن أكثر أمام ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يهدد سواريز باستكمال عقده من المدرجات وكالة الرأي الفلسطينية جودين يتوصل لاتفاق على فسخ تعاقده مع إنتر ميلان وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي يوجه رسالة ارشادية لكافة مواطني القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يخاطب الشباب: وصلنا صوتكم وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الأوقاف يشارك بافتتاح البرنامج الدولي "معراج العلماء" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فتح ثلاثة مراكز صحية لتطعيم الأطفال بغزة والشمال
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

يوتيوب يكشف عن ميزة الفيديوهات القصيرة الجديدة لمنافسة TikTok

15 أيلول / سبتمبر 2020 07:48

1
1

يستعد يوتيوب لإطلاق فيديوهات صغيرة تبدو مثل TikTok، والتى لن تتجاوز مدتها 15 ثانية وتم تصويرها على الهواتف المحمولة، وسيتمكن المستخدمون من تجميع عدة مقاطع فيديو معًا وتسجيلها مع الموسيقى وضبط سرعة الفيديو، وسيكون هناك أيضًا مؤقت وعد تنازلى حتى يتمكنوا من التسجيل بدون استخدام اليدين، وسيُطلق يوتيوب إصدارًا تجريبيًا مبكرًا من الأفلام القصيرة فى الهند خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أضاف يوتيوب مؤخرًا صفًا على صفحته الرئيسية لمقاطع الفيديو القصيرة Youtube Shorts، والآن يمكن للمستخدمين التمرير رأسياً للانتقال من مقطع فيديو إلى آخر، ويقول موقع يوتيوب إنه سيسهل عليك مشاهدة الأفلام القصيرة، كما طرح يوتيوب مؤخرًا مكانًا جديدًا لأيقونة الإنشاء على Android ، بدءًا من الهند، وسيجلب ذلك إلى أجهزة iOS والمزيد من البلدان قريبًا.

قد يؤدى هذا إلى بعض المنافسة مع TikTok و Oracleبعد أن اختارت شركة بايت دانس الصينية شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة متفوقة بذلك على شركة مايكروسوفت، وتجرى بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك فى الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضى بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.

وستحتاج بايت دانس لموافقة حكومتى الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة، وكانت مايكروسوفت قد ذكرت فى وقت سابق يوم الأحد إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك فى أمريكا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟