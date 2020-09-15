وكالة الرأي الفلسطينية "انستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يكشف عن ميزة الفيديوهات القصيرة الجديدة لمنافسة TikTok وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. رسالة صوتية خبيثة على واتس آب تهدف لسرقة بياناتك وأموالك وكالة الرأي الفلسطينية لامبارد: حققنا فوزا مهما وسنتحسن أكثر أمام ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يهدد سواريز باستكمال عقده من المدرجات وكالة الرأي الفلسطينية جودين يتوصل لاتفاق على فسخ تعاقده مع إنتر ميلان وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي يوجه رسالة ارشادية لكافة مواطني القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يخاطب الشباب: وصلنا صوتكم وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الأوقاف يشارك بافتتاح البرنامج الدولي "معراج العلماء" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فتح ثلاثة مراكز صحية لتطعيم الأطفال بغزة والشمال
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"انستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة

15 أيلول / سبتمبر 2020 07:50

1
1


كشفت تقارير عالمية أن منصة التواصل المصور الشهيرة "انستجرام" تختبر حاليا مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغير بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة، وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبرز تلك التغييرات مرتبطة بخدمات "رييلز" المشابهة لتطبيق "تيك توك" وخدمة جديدة للتسوق.
 
ووصف التقرير أن تلك التغييرات تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة "انستجرام"، وبدأت "انستجرام" في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين، تمهيدا لطرحها على جميع مستخدميها على مستوى العالم، وستضيف تلك التغييرات قسما خاصا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود "انستجرام" لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.
 
أما الخدمة الثانية "رييلز" فهي الخدمة المصممة لمنافسة "تيك توك"، وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى، كما تختبر "انستجرام" أيضا استبدال خيار "رييلز" بزر "البحث" ليكون موجودا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.
 
كما كشف حديث إن إنستجرام يفكر أخيرا فى السماح لمستخدميه بنشر الروابط فى المنشورات، لكن سيتوجب على المستخدمين الدفع مقابل ذلك، ففى كل مرة قد يرغب فيها شخص ما بنشر صورة بها تعليق يحتوى على رابط، يتعين عليه دفع رسوم، ووفقا للتقرير فإن المثال الوارد فى براءة الاختراع المقدمة من فيس بوك للميزة الجديدة، تبلغ الرسوم 2 دولار لكل منشور.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟