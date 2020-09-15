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المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

15 أيلول / سبتمبر 2020 10:40

المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات
المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت  وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة غزة من خلال موقع الوزارة الالكتروني، على أن يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020م وحتى نهاية يوم السبت 31/10/2020.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" أمس الاثنين، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه( الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت) أن يستفيد من التسجيل،  بمبلغ 500 شيكل فقط تخصم من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.

ولفتت إلى أنه يحق للاستفادة كلا من الطلاب الجدد،و الطلاب المسجلين للفصل الأول من العام الدراسي 2021/2020

 وأفادت أنه للتسجيل يرجى الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).

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