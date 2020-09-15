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المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطلق فعاليات " لا للتطبيع"

15 أيلول / سبتمبر 2020 08:32

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غزة-الرأي

 أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة اطلاق فعاليات " لا للتطبيع" والتي بدأت اليوم عبر رفع الأعلام السوداء على المؤسسات والأندية الرياضية.

وقال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن الأسرة الرياضية، لبت قرار القيادة الموحدة وأعلنت عن تنفيذ الأنشطة و الفعاليات الرافضة للتطبيع ولصفقة القرن.

واضاف هنية بأن الأسرة الرياضية ستنظم غدا الأربعاء عدة وقفات رافضة للتطبيع، وفق الشروط الصحية المعلنة في ظل جائحة كورونا ، ستقوم من خلالها برفع الأعلام الفلسطينية واللافتات الرافضة لصفقة القرن والمؤكدة على الحق الفلسطيني في كامل ترابه.

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