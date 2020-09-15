عوض يهاتف هنية مباركاً نجاح انتخابات اتحاد كرة القدم

غزة-الرأي

بارك د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة نجاح انتخابات اتحاد كرة القدم، والتي جرت الجمعة بالتزامن مع غزة والضفة والشتات، في تجسيد للوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بمساعد الأمين العام للمجلس الأعلى عبد السلام هنية، حيث أكد د. عوض بأن نجاح الانتخابات يمثل نجاحاً للأسرة الرياضية بشكل عام، وللمجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي عمل ترتيب عقد الانتخابات في ظل الظروف الذي يمر بها القطاع.

وفي سياق منفصل تلقى هنية هاتفي من داوود شهاب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، والذي بارك اجراء انتخابات اتحاد الكرة والتي عكست حالة التوافق بين مكونات أبناء شعبنا متمنياً أن تنعكس هذه الأجواء ايجاباً على الوحدة الوطنية الشاملة