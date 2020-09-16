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ابتكار قناع من السيليكون يعالج البشرة ويقي من الفيروسات

16 أيلول / سبتمبر 2020 07:58

ابتكار قناع من السيليكون يعالج البشرة ويقي من الفيروسات
ابتكار قناع من السيليكون يعالج البشرة ويقي من الفيروسات

صمم فريق بحث قناعا شفافا لاصقا من السيليكون، للحماية من الأمراض، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.


وقالت قائدة الفريق الباحثة أليس مين سو تشون، وهي أستاذة سابقة في التصميم المعماري وتكنولوجيا المواد في جامعة "كولومبيا وبارسونز" إنه تم تصميم القناع مع التركيز على الراحة وسهولة الارتداء، مع ميزات أخرى مثل وسادة الأنف لمنع التهيج، كما تساعد مرونة السيليكون في ضبطه ليناسب ملامح الوجه.

وأرجعت الباحثة ابتكارها لرؤيتها حجم النفايات الناتجة عن مئات الآلاف من الأقنعة الجراحية غير القابلة لإعادة التدوير كل يوم، من موقعها في ولاية نيويورك الأمريكية، وفق موقع "كيكستارتر".

ومولت أليس القناع، الذي منحته اسم "Seeus95"، من حملة على الموقع، وجمع أكثر من 300 ألف دولار حتى الآن.

ويمكن تعقيم سطح القناع بسهولة بالصابون والماء أو مسحه بالكحول، أو وضعه لمدة 3 دقائق في الميكروويف، ويلتصق القناع بوجه مرتديه بسبب مادة موضوعة عليه تحتوي على مستحضر ضمن منتجات علاج وشفاء البشرة.

وتدعي صاحبة القناع، الذي سيتم بيعه بسعر 59 دولارًا، أن طبقة علاج الجلد قد أضافت فوائد لتنعيم البشرة ومحاربة التجاعيد.

ويحتوي القناع على فلترين من جانبي الوجه، ولا يزال الفلتر في مرحلة الاختبار. ووجد تقرير لمختبر "MIT Lincoln Lab" أن كفاءة فلتر القناع تصل إلى 98% في الاختبارات حتى الآن.

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