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غوغل تستضيف حدثاً افتراضياً في 30 سبتمبر للكشف عن هاتف Pixel 5

16 أيلول / سبتمبر 2020 08:05

غوغل تستضيف حدثا افتراضيا في 30 سبتمبر للكشف عن هاتف Pixel 5
غوغل تستضيف حدثا افتراضيا في 30 سبتمبر للكشف عن هاتف Pixel 5

تخطط شركة ”غوغل“ الأمريكية للإعلان عن جهاز Chromecast الجديد ومكبر صوت ذكي وهاتف جديد من Pixel في حدث افتراضي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، يحمل شعار  Launch Night In.

وليس من الواضح ما إذا كانت ”غوغل“ تخطط للإعلان عن منتجات أكثر من ذلك أم لا.

واستنادا إلى التقارير السابقة، يمكن أن يشهد الحدث الظهور الأول لهاتف Google Pixel 5 وهاتف Pixel 4a 5G.

ويمتلك Pixel 5 شاشة بحجم 6 بوصات وكاميرتين خلفيتين، ومن المقرر أن يباع بسعر يبدأ من 699 دولارا.

كما سيتم الكشف عن جهاز Google Chromecast الذي تم الترويج له باسم Chromecast 4 Sabrina وسيعمل الجهاز بنظام Android 11 يدعم Dolby Vision ووضع ألعاب بزمن وصول منخفض.

 

ويأتي الجهاز بتصميم بيضي الشكل ويتوفر بثلاثة ألوان، ومن المتوقع بيع جهاز Chromecast 4 Sabrina بحوالي 50 دولارا.

فضلا عن ذلك، سيتم الكشف عن مكبر الصوت الذكي Google Nest الذي من المتوقع أن يتم بيعه بحوالي 120 دولارا.

وفي مطلع العام الجاري، قامت ”غوغل“ بتطوير هواتف بيكسل عن طريق إضافة مجموعة جديدة من الإضافات، التي تشمل عناصر تحكم جديدة في الموسيقى، ورموز تعبيرية جديدة، والمزيد من مميزات الصور والفيديو، وميزات مساعدة طوارئ موسعة، وتحسينات في Google Pay والعديد من الميزات الأخرى.

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