خدمات خان يونس يستعيد قائده محمود فحجان والأهلي يضم الحارس مطر

تعاقد نادي خدمات خان يونس- الطامح للصعود إلى الدرجة الممتازة، مع نجمه السابق، وقائد الفريق محمود فحجان، وذلك بطلب من المدرب الجديد أشرف أبو خضرة. ويعد فحجان أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في مسيرة الفريق، وساهم معهم بالصعود إلى الممتازة في السنوات الأخيرة. يذكر أن فحجان ظهر مع أندية نماء المنتقل في الموسم الأخير إلى الدرجة الأولى، وأهلي النصيرات.

وكانت أندية خان يونس، الخدمات والاتحاد والشباب شرعت في التحضير للموسم الجديد، ويخوض الاتحاد تدريباته على ملعب النادي المعشب الجديد الذي افتتحه مؤخراً، فيما يخوض الخدمات بقيادة المدرب أشرف أبو خضرة، والشباب بقيادة مدربه محمود عاد، تدريباته على الملعب البلدي.

يذكر أن وسط نادي اتحاد خان يونس، علي أبو مصطفى، فسخ تعاقده مع الفريق الذي انضم له نهاية الموسم الماضي، فيما أنهى لاعب شباب خان يونس علاء النبريص تعاقده مع الفريق.

من جانبه، استعاد النادي الأهلي حارس مرماه محمد جمعة مطر, بطلب من المدرب حمادة شبير، لحماية عرينه الموسم المقبل 2021، 2020، وهو اللاعب الثالث خلال فترة الانتقالات الصيفية, بعد استعادة طارق صالح وحاتم نصار, وكذلك تجديد عقود اثنين من لاعبيه, هما: أحمد أبو العطا، وهيثم الشريف، حيث يعد اللاعبان من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي, لما يملكان من خبرات كبيرة في الملاعب الغزية. هذا، وتعاقد خدمات البريج مع اللاعب كرم الحلو، للظهور معه الموسم القادم, بينما ضم فريق الأمل أنس الحاج.

وكان النادي تعاقد مع المدرب حمادة شبير لقيادة الفريق الموسم القادم، وضمت تشكيلة الجهاز التدريبي الذي سيقود الفريق في الدرجة الأولى الموسم المقبل، إلى جانب شبير، حسن هتهت مساعد مدرب, وعزات الترامسي مدربا لحراس المرمى, وسامي الشريف مديرا إداريا، وسامح صالح مسؤول العهدة, والمعالج سعيد صلاح. يذكر أن الأهلي يطمح العودة للممتازة.

هذا، وحصل مهاجم نماء أحمد الكرد على كتاب الاستغناء الخاص به، بعد انتهاء عقد اللاعب مع المحاربين.

وأكد الكرد أنه تلقى عدداً من العروض الشفهية من الأندية، وأنه سيدرس الأفضل قبل تحديد وجهته القادمة.

وقدم الكرد ، شكره لمجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق. وسبق للكرد الظهور مع أندية أبرزها، هي: خدمات جباليا، وفلسطين، ونماء.

إلى ذلك، تعاقد نادي الجلاء مع المهاجم إبراهيم أبو سيف، والمدافع محمود أبو طبق، وأحمد سلامة لموسم واحد، وفقك خطة وضعها المدرب الجديد بسام ابو الصادق. يذكر أن سلامة ظهر مع العديد من الأندية، أبرزها الصداقة، والهلال الفلسطيني، والأهلي الفلسطيني.