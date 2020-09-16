وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية حالة مرضية نادرة تعرض تلك الفتاة للتنمر: تتقيأ 30 مرة يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية “التعلم عن بعد” نصائح للأهالي لجعل التجربة أكثر متعة وثراء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة ودرجة الحرارة أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية الخبراء ينصحون بالحفاظ على مرونة الجسم مع التقدم في العمر وكالة الرأي الفلسطينية الشخير يزيد احتمال الوفاة بفيروس كورونا 3 مرات‎ وكالة الرأي الفلسطينية 5 علاجات منزلية لاكتساب بشرة متوهجة دون عيوب وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يدخل النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار وكالة الرأي الفلسطينية أول رد من ليفربول على رغبة برشلونة في ضم صلاح وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: عودة تجريبية للجماهير بنسبة 20%
أخبار » الرياضة و الملاعب

مجلس اتحاد الكرة بغزة يدرس إرجاء إطلاق الدوري لإتاحة الفرص للأندية

16 أيلول / سبتمبر 2020 08:17

مجلس اتحاد الكرة بغزة يدرس إرجاء إطلاق الدوري لإتاحة الفرص للأندية
مجلس اتحاد الكرة بغزة يدرس إرجاء إطلاق الدوري لإتاحة الفرص للأندية

صرح إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد سيدرس إرجاء موعد انطلاق الدوري العام بسبب انتشار فيروس كورونا في بعض المناطق في قطاع غزة، حيث كان مقرراً انطلاقُه في 25 من الشهر الجاري.

وقال أبو سليم إن الاتحاد منح الأندية الفترة الكافية للتحضير والتدريبات وإجراء الانتقالات الصيفية الخاصة بكل ناد، إلا أن قرار التأجيل يأتي لمنح الفرصة للجميع في ظل وجود إصابات في بعض المناطق، خاصة أن الوباء أدى إلى توقف التحضيرات التي أطلقتها بعض الأندية استعداداً للدوري.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد قراراً بالتأجيل بسبب الظروف القائمة في بعض مناطق قطاع غزة، خاصة شمال غزة، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وذلك قبل 10 أيام على موعد انطلاقه.

من جهه أخرى، أشاد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالأجواء الايجابية التي أحاطت الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة، وتوافق الحركيتين الرياضيتين، واصفاً ذلك بانه دليل واضح على صدق نوايا الأسرة الرياضية في استمرارها في الوفاق الرياضي، والذي أسس لمرحلة مهمة نحو استعادة وحدتنا الوطنية.

جاء حديث هنية خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير ملعب فلسطين الدولي واقامة مضمار المشي الخاص بالملعب، مؤكداً بأن أعمال التطوير شارفت على الانتهاء، متمنياً أن تنتهي الجائحة وأن تعود الملاعب لتستقبل البطولات الرياضية المختلفة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟