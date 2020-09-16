مجلس اتحاد الكرة بغزة يدرس إرجاء إطلاق الدوري لإتاحة الفرص للأندية

صرح إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد سيدرس إرجاء موعد انطلاق الدوري العام بسبب انتشار فيروس كورونا في بعض المناطق في قطاع غزة، حيث كان مقرراً انطلاقُه في 25 من الشهر الجاري.

وقال أبو سليم إن الاتحاد منح الأندية الفترة الكافية للتحضير والتدريبات وإجراء الانتقالات الصيفية الخاصة بكل ناد، إلا أن قرار التأجيل يأتي لمنح الفرصة للجميع في ظل وجود إصابات في بعض المناطق، خاصة أن الوباء أدى إلى توقف التحضيرات التي أطلقتها بعض الأندية استعداداً للدوري.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد قراراً بالتأجيل بسبب الظروف القائمة في بعض مناطق قطاع غزة، خاصة شمال غزة، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وذلك قبل 10 أيام على موعد انطلاقه.

من جهه أخرى، أشاد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالأجواء الايجابية التي أحاطت الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة، وتوافق الحركيتين الرياضيتين، واصفاً ذلك بانه دليل واضح على صدق نوايا الأسرة الرياضية في استمرارها في الوفاق الرياضي، والذي أسس لمرحلة مهمة نحو استعادة وحدتنا الوطنية.

جاء حديث هنية خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير ملعب فلسطين الدولي واقامة مضمار المشي الخاص بالملعب، مؤكداً بأن أعمال التطوير شارفت على الانتهاء، متمنياً أن تنتهي الجائحة وأن تعود الملاعب لتستقبل البطولات الرياضية المختلفة