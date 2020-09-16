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ميسي يدخل النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار

16 أيلول / سبتمبر 2020 08:21

ميسي يدخل النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار
ميسي يدخل النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وفق مجلة فوربس الأمريكية.

وسيكون الدولي الأرجنتيني لاعب كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار، بما في ذلك 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021، و34 مليونا من صفقات الرعاية وعقود أخرى.

وأصبح ميسي (33 عاما) والذي كان يرغب في الرحيل عن النادي الكاتالوني في آب/أغسطس الفائت قبل العودة عن قراره، رابع رياضي يحصل على هذا الرقم الخيالي في العائدات بعد أسطورة الغولف الأمريكي تايغر وودز ومواطن الأخير الملاكم فلويد مايويذر جونيور ونجم كرة القدم وغريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما يتواجد في هذا النادي المغلق لأصحاب المليارات أسطورة كرة السلة الأمريكية وشيكاغو بولز مايكل جوردان، إلا أنه تمكن من جمع هذا المبلغ بعد اعتزاله اللعبة بفضل عقده الخيالي مع شركة نايكي للملابس الرياضية واستثماره في نادي تشارلوت هورنتس، علما أنه حقق خلال مسيرة دامت 15 عاما في الملاعب عائدات بقيمة 550 مليون دولار.

وفي ترتيب العام 2020، أطاح ميسي رونالدو من المركز الأول (117 مليون دولار، بما فيها 70 مليونا كرواتب)، في حين حل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ثالثا (96 مليون دولار، بما فيها 78 مليونا كرواتب)

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