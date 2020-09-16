الطاقة تضع تسعيرة جديدة لكهرباء المولدات التجارية

غزة- الرأي:

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة اليوم الأربعاء، عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 أكتوبر القادم.

وشددت على أصحاب المولدات بضرورة البدء في إجراءات الترخيص والالتزام بالشروط الفنية التي تطلب منهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخه، علما بأن النماذج الخاصة بالترخيص متوفرة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأشارت سلطة الطاقة إلى أنه يعفى كل من يلتزم بتسوية أوضاعه القانونية من مالكي ومشغلي المولدات التجارية خلال المدة المنصوص عليها أعلاه المستحقة وفقا لنظام الترخيص من كافة الرسوم المعتمد بالخصوص.

يذكر أن ظاهرة المولدات التجارية قد انتشرت مع نقص الكهرباء الشديد الذي يعاني منه القطاع حيث تصل الكهرباء للمنازل 8 ساعات يقابلها انقطاع 8 ساعات اخرى.