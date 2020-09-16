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الخارجية: بدء تقديم خدمات التصديق الثلاثاء المقبل

16 أيلول / سبتمبر 2020 07:18

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية بغزة، عن فتح أماكن لتقديم خدمات التصديق للمواطنين بسبب قرب فتح معبر رفح.

وذكرت الخارجية في بيان لها وصل الرأي، أنه سيتم استثنائيًا فتح أماكن للتصديق وفق إجراءات السلامة والوقاية، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ابتداءً من الثلاثاء المقبل من الساعة 9 حتى الساعة 12:30ظهرًا.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استجابة لنداءات المواطنين وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أن المكان الأول سيكون بمقرها وسط مدينة غزة مقر وزارة الثقافة سابقًا، وسيتم فيها أيضًا تنسيق المعاملات التي ستسخدم خارج فلسطين، والمكان الثاني "مؤقت" سيكون في مدينة خانيونس بمقر وزارة الداخلية بجوار البريد.

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