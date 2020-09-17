وكالة الرأي الفلسطينية روبوت "ميترا" الهندي يساعد مرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العثور على 5 قطع من أندر وأغلى الماسات في العالم وكالة الرأي الفلسطينية اغسل وجهك بالماء البارد صباحاً لهذه الاسباب وكالة الرأي الفلسطينية ما هي الأنواع المختلفة لاختبارات فيروس كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد وتوتنهام يتفاوضان بشأن صفقة بايل المعقدة وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يسجل ثنائية ويقود برشلونة للفوز وديا على جيرونا وكالة الرأي الفلسطينية قائمة "فوربس" للأعلى أجراً... ميسي ورونالدو في المقدمة ومحمد صلاح يقترب وكالة الرأي الفلسطينية فيفا يقدّر تكلفة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية بـ11 مليار دولار وكالة الرأي الفلسطينية “أمازون” تطلق متاجر إلكترونية للمنتجات الفاخرة وكالة الرأي الفلسطينية 5 إعدادات على أندرويد 11 تجعله أكثر كفاءة .. جربها
أخبار » الرياضة و الملاعب

ريال مدريد وتوتنهام يتفاوضان بشأن صفقة بايل المعقدة

17 أيلول / سبتمبر 2020 07:37

ريال مدريد وتوتنهام يتفاوضان بشأن صفقة بايل المعقدة
ريال مدريد وتوتنهام يتفاوضان بشأن صفقة بايل المعقدة

أصبح الجناح الويلزي غاريث بايل "قريبا" من العودة الى فريقه السابق توتنهام الإنكليزي الذي تركه عام 2013 للالتحاق بريال مدريد الإسباني، لكن الصفقة "معقدة" بحسب ما أفاد وكيل أعماله جوناثان بارنيت الأربعاء.
ولا يدخل بايل ضمن مخططات المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان ووجد نفسه اسير مقاعد البدلاء او حتى خارج التشكيلة نهائيا في بعض الاحيان، ما دفعه للسعي الى الرحيل عن "سانتياغو برنابيو".
وأعرب ابن الـ31 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي عن رغبته بالعودة الى الدوري الممتاز، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد أيضا بالحصول على خدماته، لكنه لا يشكل أولوية بالنسبة لفريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير الذي وضع الإنكليزي الشاب جايدون سانشو على رأس اهتماماته رغم تمسك بوروسيا دورتموند الألماني به.
وفي ظل ذلك، يبقى توتنهام الوجهة الأقرب بالنسبة للويلزي الذي غادر النادي اللندني عام 2013 في صفقة قياسية حينها بلغت 85 مليون جنيه استرليني.
ولدى سؤاله عن احتمال عودة بايل الى سبيرز، أجاب بارنيت وكالة فرانس برس أنه بات "قريبا من ذلك لكن الأمور لم تحسم. إنها صفقة معقدة".
ويبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات بالإضافة الى لقبين في الدوري المحلي، ويسعى زيدان الى التخلص من عبء راتب الويلزي الذي يتقاضى ثلاثين مليون يورو سنوياً.
ويهدف ريال الى التخلي نهائياً عن بايل، في حين يسعى توتنهام الى استعادته على سبيل الإعارة ما يجبر النادي الملكي على دفع جزء من راتبه، لكن "ليست هناك مشكلة، الناديان يتفاوضان" بحسب ما أكد بارنيت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟