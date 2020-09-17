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بعد اقتحام قسمي (5) و(6) في سجن "مجدو"

وزارة الأسرى تحذر من عمليات القمع داخل سجون الاحتلال والاعتداء على الأسرى

17 أيلول / سبتمبر 2020 11:35

وزارة الأٍسرى تحذر من استمرار عمليات القمع داخل السجون والاعتداء على الأٍسرى
وزارة الأٍسرى تحذر من استمرار عمليات القمع داخل السجون والاعتداء على الأٍسرى

غزة- الرأي

‏استنكرت وزارة الأسرى المحررين في غزة،  قيام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال باقتحام قسمي (6) و(5) في سجن "مجدو" ‏الليلة الماضية، وتنفيذ عملية قمع ‏واعتداء على الأسرى، ورشتهم بالغاز عدة مرات متتالية.

 وأوضحت الوزارة، أن إدارة السجون قامت بنقل مجموعة كبيرة من الأسرى في سجن جلبوع إلى سجن مجدو بشكل تعسفي الأمر الذي رفضه الأسرى.


وأفادت أن  وحدات ‏القمع صعدت  من اعتداءها خلال الشهر الجاري، أعنفها كانت في سجن "عوفر وجلبوع ومجدو"، وشهد سجني "عوفر وجلبوع" على وجه الخصوص، عمليات نقل لمجموعة كبيرة من الأسرى، كان آخرها عملية نقل مفاجئة تعرض لها أسرى "جلبوع" قبل يومين.


وحذرت الوزارة من استمرار الانتهاكات و عمليات القمع المستمرة ‏بحق الأسرى والتي تنذر بتفجر الأوضاع ‏داخل السجون في ظل حالة الاستهداف المستمرة من قبل إدارة السجون
 

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