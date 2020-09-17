الاقتصاد لـ"الرأي": السماح باستيراد الدجاج الكامل المُبرد لضبط السعر محلياً

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن اتخاذها قراراً بالسماح للتجار باستيراد الدجاج الكامل المُبرد من الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المتحدث باسم الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إلى أن القرار جاء بهدف ضبط سعر الدجاج المحلي في الأسواق، وخلق حالة من التوازن في أسعار تلك السلعة في ظل الظروف الحالية.

وأكد "أبو موسى" في تصريح لـ"إذاعة الرأي" الخميس، أنهم لطالما نوهوا إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار، مطالبين التجار وأصحاب المزارع بعدم التعنت في رفع الأسعار واستغلال المواطنين.

ولفت إلى أن إدخال الدجاج الكامل المُبرد إلى السوق المحلي في قطاع غزة، قد يسهم إضافة لاستقرار السعر، بنزول سعر الكيلو عن 10 شيقل كما هو حالياً.

وشدد على أن طواقم الوزارة أجرت جولات تفتيشية عبر طواقمها الميدانية في كافة المحافظات للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات بالسعر الذي تم إقراره حكومياً وهو "9 شيقل للكيلو على أرضه، و9.3 جملة، و10 للمستهلك".