وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تصريف (16,450) كوب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تشغيل 28 بئرًا وضخ 26,000 كوب مياه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 114 طن نفايات و102 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال لـ"الرأي": سمحنا بعمل شركات المقاولات لتحريك عجلة الاقتصاد وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| تعليم غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تواصل جهودها لتوفير خدمات المواطنين في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين لـ"الرأي": وضعنا سيناريوهات للتدرج في عودة الدوائر الحكومية للعمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: استخدام 150 ألف لتر من مواد التعقيم منذ إعلان حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية التنمية لـ"الرأي": قدّمنا مساعدات لمراكز الحجر بأكثر من 3 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية في غزة تُقر عقوبات لمخالفي إجراءات الوقاية من منتسبيها
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة بغزة: نتابع أزمة المولدات المفتعلة وسنطبق القانون بحق المخالفين

17 أيلول / سبتمبر 2020 03:55

5f416d834236043ae37ab116
5f416d834236043ae37ab116

غزة – الرأي:

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة الخميس، أنها تتابع باهتمام مع الجهات الحكومية المختصة ما وصفته بـ"الأزمة المفتعلة من رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، وما ترتب عليه من الامتناع عن تزويد الخدمة للجهور بوجه غير مشروع".

وأشارت النيابة في بيان لها، أنها وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22).

ولفتت إلى تلك المادة تقول "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية.

وبينت أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.

وشددت النيابة أنّها ستباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع.

ونوهت إلى أنها ستلاحق كل من يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟