مورينيو: جاريث بيل مازال لاعبا فى ريال مدريد

أكد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى الفنى لتوتنهام، على استحقاق فريقه التأهل للدور الثالث التمهيدى من مسابقة الدوري الأوروبي، رغم الفوز الصعب، الذى حققه على مضيفه فريق لوكوموتيف بلوفديف البلغارى، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدى الثانى المؤهل لدور المجموعات من اليوروباليج.

ورفض البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق توتنهام، الحديث عن الويلزى جاريث بيل الذى اقترب من الانضمام للسبيرز هذا الصيف الحالى، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة، قائلا:"أنا لا أعلق على شيء لا أعرفه ، حتى يتم إخبارى بأن جاريث أصبح لاعبا لتوتنهام ، أما الآن ما زلت أحترم فكرة أنه لاعب لفريق ريال مدريد ".

وعن المباراة، قال المدرب البرتغالى :"كنا أكثر سيطرة فى الشوط الثانى لكن دافينسون سانشيز ارتكب خطأ واحدًا ومنحهم ركلة ركنية وسجلوا من خلالها ، فى تلك اللحظة كان علينا التغيير، جعلت داير فى الخلف وحيدا و بن ديفيز على الطرف متقدم ".

وعن سبب الطرد الثانى للاعب لوكوموتيف قال مورينيو :" كان أحد اللاعبين يقوم بحفر حفرة فى منطقة الجزاء بقدمه لذا حصل على بطاقة صفراء ثانية ".

وقال مورينيو عن الفرنسى ندومبيلى الذى سجل هدف الفوز :"تونجاى فى عملية تطور ، الموسم الماضي لم يكن كذلك ، الآن هو يتدرب بشكل جيد للغاية ، اليوم قدم لنا ما احتجناه فى آخر 30 دقيقة ، أنا أؤمن بـ تونجاى، لم أشكك أبدًا فى قدرته ، لكننى شككت فى جهوده ، الآن أعتقد أنه سيقدم لنا الكثير ".

وكان فريق السبيرز، قد خسر مباراته الأولى فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الماضى، أمام ضيفه فريق إيفرتون، بنتيجة 1 – 0.