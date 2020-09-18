يوفنتوس يعلن انفصال هيجواين رسميا عن السيدة العجوز

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى، الخميس، رحيل المهاجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين، عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر حامل لقب الدوري الإيطالي فى المواسم التسع الأخيرة خلال بيانه الرسمى أنه تم فسخ العقد بالتراضى بين اليوفى وهيجواين، اليوم، مضيفا "حان الوقت الآن لنقول وداعًا: شكرًا على كل شيء، بيبيتا! ونتمنى لك التوفيق في مستقبلك".

وتابع بيان يوفنتوس "كانت هناك الكثير من المعارك التي خضناها سويًا، العديد من الأهداف، وكثيرًا ما كانت حاسمة، والآن جاءت لحظة الفراق بين يوفنتوس وهيجواين، بعد أن حقق لقب الدوري للمرة الثالثة، يخلع هيجواين قميص يوفنتوس".

وواصل بيان يوفنتوس "بدأت مغامرة هيجواين مع يوفنتوس في صيف 2016، بتأثير كبير، فقد كان هداف الفريق ومن اكثر العناصر مشاركة في موسم انتهى بالفوز بلقب سكوديتو وكأس إيطاليا، في العام التالي تكررت ثنائية الدوري والكأس، ومنذ الظهور الأول في أغسطس 2016 بات هيجواين ثاني هدافي يوفنتوس في مختلف المسابقات، وسادس هداف في دوري الأبطال".

وكان هيجواين، صاحب الـ32 عاما، قد انضم لصفوف يوفنتوس، فى صيف عام 2016، قادما من فريق نابولى، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو، وخاض مع فريق السيدة العجوز، 148 مباراة وسجل 66 هدفا.

من ناحية أخرى، وصل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا استعدادا للتوقيع مع فريق إنتر ميامى، الذى يمتلكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد أن اتفق مع ناديه الحالى يوفنتوس الإيطالي، على فسخ عقده الذى ينتهى فى صيف عام 2021.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" فى وقت سابق، أن هيجواين، اتفق مع يوفنتوس على إنهاء عقده، وسوف يحصل على مبلغ 4 ملايين يورو، مقابل فسخ العقد بالتراضى، قبل سنة من نهايته.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن الهداف الأرجنتيني، سوف يوقع على عقود انضمامه لفريق إنتر ميامى الأمريكي، فور إعلان يوفنتوس، إنهاء عقد اللاعب بشكل رسمي.