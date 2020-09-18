كيكي سيتين يكشف تفاصيل "مثيرة" عن إقالته ويقرر مقاضاة برشلونة رسميا

طالب المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني كيكي سيتين، النادي بدفع 4 ملايين يورو قيمة عقده بعدما تمت إقالته عقب الخسارة المذلة من بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2.

وأصدر سيتين، بيانا رسميا اليوم الخميس، قال فيه إنه سيقوم برفع قضية قانونية للحفاظ على حقوقه المالية.

وأشار سيتين، في بيانه الذي طال انتظاره منذ شهر، إلى أنه لم يتم إبلاغه عن إقالته رسميا حتى يوم أمس الأربعاء، وبعد شهر من إعلانها، ومن ناحية أخرى أشار إلى دهشة جميع طاقمه من القرار.

وأوضح بقوله: "لم نتلق اتصالات من الجهاز الفني حتى يوم أمس، النادي أعلن إقالتي ومع ذلك لم يرسلوا لي أي رسالة".

وأكمل: "فيما يتعلق ببقية الجهاز الفني أيضا أخبروهم أمس سنضطر لرفع قضية قانونية وذلك حفاظا على حقوقنا وما تم الاتفاق عليه".

يشار إلى أنه المدير الفني الهولندي رونالد كومان، يستطيع الآن تنفس الصعداء، بسهولة بعد أن أنهى نادي برشلونة وكيكي سيتين علاقتهما التعاقدية بشكل نهائي، كما كشفت قناة "ديبورتيس كواترو" الإسبانية، موضحة أن المدرب قد وقع أخيرا اتفاقه الذي منع الفريق الكتالوني من تسجيل مدربه الجديد رسميا.

وحقيقة أن النادي لم يدفع حتى الآن التسوية لكيكي سيتين تعني أن عقده لا يزال ساري المفعول، وبهذه الطريقة لم يتم تسجيل كومان رسميا ومع بداية الدوري على بعد عشرة أيام، وكان هناك مخاوف من عدم تمكن الهولندي من الجلوس على مقاعد البدلاء لقيادة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن سيتين طالب نادي برشلونة بدفع المبلغ الإجمالي البالغ أربعة ملايين يورو الذي نص عليه عقده لموسم 2020-2021، قبل إقالته عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.