تطبيق جديد يحول المشاركين فى مكالمات الفيديو لصور 3D

تقترب اجتماعات Zoom من تقنية الواقع الافتراضي بعد طرح تطبيق جديد يسمى Spatial، الذي يحول المشاركين في مكالمات الفيديو إلى صور رمزية ثلاثية الأبعاد على Oculus Quest، ففي عالم Covid-19، أصبحت الأحداث الافتراضية ومحادثات الفيديو واجتماعات Zoom هي القاعدة بالنسبة للعاملين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تريد شركة مقرها الولايات المتحدة تسمى Spatial، أن تجعل هذه العملية أكثر طبيعية باستخدام تجسيدات ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة.

ويمكن للمستخدمين الدخول إلى مجموعة متنوعة من الغرف والتحدث والإيماء والتعاون بنفس الطريقة الممكنة أثناء الاجتماع وجهًا لوجه.

يستخدم Spatial الواقع المعزز والافتراضي لإنشاء تجربة غامرة ويفعل ذلك عبر سماعات رأس VR، ولا تزال التكنولوجيا في بدايتها، لكن Spatial أطلقت مؤخرًا تطبيقها المجاني على Oculus Rift، وهي سماعة رأس بقيمة 400 دولار، وتعد خطوة رئيسية في جعل التكنولوجيا أكثر سهولة.

كما أنه متوفر الآن في جميع أنحاء العالم في متجر Oculus Quest بعد فترة اختبار ناجحة.

يمكن للعملاء الجلوس في مساحة العمل الافتراضية الخاصة بهم، مع الزملاء أو الأصدقاء أو العملاء، وبفضل التكامل مع محرر مستندات Google و Slack، لديهم جميع مواردهم في متناول اليد.

كما يمكن لما يصل إلى 30 شخصًا مع سماعات الرأس الانضمام في وقت واحد، مع مساحة تتسع لـ 20 شخصًا آخر على كاميرا الويب.

كما أنه بعد الإطلاق الناجح لـ Spatial في Oculus Quest Store، هناك الآن تطبيقات iOS و Android قيد التطوير لتوسيع نطاق جاذبية التطبيق.

ويتم عرض الصورة الرمزية للشخص تلقائيًا بأبعاد ثلاثية كاملة من صورة واحدة تم التقاطها وتحميلها في التطبيق.

قال باباك بهشتي، عميد كلية الهندسة وعلوم الحوسبة في معهد نيويورك للتكنولوجيا، لـ Vox: "أعتقد أن هذا الوباء قد أدى ليس فقط إلى تسريع وتيرة التنمية، ولكنه فتح أيضًا فرصًا تجارية جديدة أو موسعة للتطبيقات الجديدة، أو الحاجة إلى التعرف على التطبيقات الحالية".

وهناك تحديث محتمل لـ Spatial، والذى يعتمد على التحسينات التكنولوجية المستقبلية وهي السماح للتكنولوجيا بالعمل على أجهزة أقل حجمًا.