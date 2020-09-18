بلدية خان يونس تشرع بتمديد أول كابل كهرباء أرضي لشارع جمال عبد الناصر

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء بتمديد أول خط كهرباء أرضي (الضغط العالي) في شارع جمال عبد الناصر في الجزئية المحصورة ما بين شارع القسام وحتى مدخل شارع جلال، وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع المذكور الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي.

وبين رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أهمية تمديد كوابل الكهرباء (الضغط العالي) في باطن الأرض ضمن خطة البلدية التطويرية واستجابة لرغبة السكان سيما وأن المنطقة تعتبر منطقة اقتصادية نشطة على مدار الساعة ويتواجد بها عدد من المدارس التعليمية الكليات الجامعية.

وأوضح م. البطة أن البلدية تسعى دوماً من أجل النهوض بالمدينة وشوارعها وتحسين واقعي البنية التحتية والفوقية والتواصل مع كل الجهات المانحة من أجل تأمين الدعم المادي اللازم لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، وبالتالي التخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات.

وشكر م. البطة، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء م. سمير مطير، ومدير الشركة بالمحافظة م. زكي القرعة، على جهودهما المبذولة في تطوير واقع شبكات الكهرباء في كافة المحافظات، شاكرًا في ذات السياق المواطنين على وتعاونهم الكامل مع الطواقم العاملة في الميدان التي ستسهل انجاز المشروع ككل بالسرعة الممكنة.

ومن جانبه بين مدير شركة الكهرباء فرع خان يونس م. زكي القرعة، أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تطوير الشبكات القائمة في محافظة خان يونس مع استمرار أعمال التطوير وتحويل جزء منها إلى شبكات أرضية خصوصاً في المناطق المزدحمة ووسط البلد، مشيراً إلى الأعمال الجارية في شارع جمال عبد الناصر تأتي ضمن خطة الشركة التطويرية واستجابة للجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للسكان.

ومن جانبه بين مُشرف المشروع من البلدية م. علي بدر أهمية تخفيض شبكة الكهرباء "الضغط العالي" في شارع جمال عبد الناصر من خلال تم تمديد كوابل أرضية من شارع جلال حتى شارع القسام وبطول (300) متر تقريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء الشبكة الهوائية واستبدالها بالأرضية خلال أيام، لافتاً إلى أن الأعمال تشمل تنظيم شبكات الضغط المنخفض في المنطقة المستهدفة و إبعاد محولات الكهرباء عن أماكن سكن المواطنين قدر الإمكان.