تعليم شرق غزة تطلق مسابقة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية

غزة-الرأي



أطلقت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مسابقة كتابة القصة القصيرة باللغة الانجليزية للطلبة في الصفوف من السابع وحتي الثاني عشر.

وتتمحور عناوين القصة في مواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينية والثوابت الوطنية.

وأكد أ. أشرف كحيل مشرف مبحث اللغة الانجليزية وصاحب فكرة المسابقة أن المسابقة تهدف لتنمية المهارات اللغوية والكتابية لدى الطلبة في ظل طوارئ جائحة كورونا.

وبين أ. كحيل أن للمسابقة عدة قوانين على الطلبة الالتزام بها وهي أن تكون القصص المقدمة للمسابقة كتابات أصيلة بحيث لاتحتوى في مضمونها على اقتباسات من كتابات سابقة.

وأضاف المشرف كحيل من قوانين المسابقة أن للقصة مؤلف واحد ولا يسمح بالشراكة ، مبيناً امكانية الاستعانة بوالديه أو معلمه أو أحد زملائه بغرض المناقشة والعرض

كما تتضمن قوانين المسابقة عدم استخدام أحداث العنف والتطرف الفكري والايحاءات الجنسية ، مع امكانيه أن تكون القصص خيالية أو واقعية.

وينتهي تسليم القصص بانتهاء تاريخ 15_10_2020.

