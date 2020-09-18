وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتفقد مخازن الكتب المدرسية ويعلن موعد تسليمها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استمرار تعقيم منازل المحجورين واحياء المدينة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 259 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتمديد أول كابل كهرباء أرضي لشارع جمال عبد الناصر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وشركة توزيع الكهرباء يبحثون التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة ينتهي من تسليم كتب الثانوية العامة للطلبة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتمديد شبكة مياه لخدمة سكان بلوك G بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع كتب الثانوية العامة على المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "بالصور "انجازات وزارة المالية في مواجهة جائحة كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تطلق مسابقة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية

18 أيلول / سبتمبر 2020 10:46

1
1

غزة-الرأي


أطلقت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مسابقة كتابة القصة القصيرة باللغة الانجليزية للطلبة في الصفوف من السابع وحتي الثاني عشر.
وتتمحور عناوين القصة في مواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينية والثوابت الوطنية.
وأكد أ. أشرف كحيل مشرف مبحث اللغة الانجليزية وصاحب فكرة المسابقة أن المسابقة تهدف لتنمية المهارات اللغوية والكتابية لدى الطلبة في ظل طوارئ جائحة كورونا.
وبين أ. كحيل أن للمسابقة عدة قوانين على الطلبة الالتزام بها وهي أن تكون القصص المقدمة للمسابقة كتابات أصيلة بحيث لاتحتوى في مضمونها على اقتباسات من كتابات سابقة.
وأضاف المشرف كحيل من قوانين المسابقة أن للقصة مؤلف واحد ولا يسمح بالشراكة ، مبيناً امكانية الاستعانة بوالديه أو معلمه أو أحد زملائه بغرض المناقشة والعرض
كما تتضمن قوانين المسابقة عدم استخدام أحداث العنف والتطرف الفكري والايحاءات الجنسية ، مع امكانيه أن تكون القصص خيالية أو واقعية.
وينتهي تسليم القصص بانتهاء تاريخ 15_10_2020.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟