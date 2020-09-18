"هنية" يعلن عن انطلاق الفعاليات الرياضيةالرافضة للتطبيع مع الاحتلال

غزة-الرأي

نظمت أندية المحافظات الجنوبية فعاليات متزامنة لرفض التطبيع مع الاحتلال، حيث استجابت كافة الأندية لدعوة عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بناء على توجهات القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، بتعميم الفعاليات من خلال مشاركة الرياضيين والأندية لرفض ما جرى من تطبيع بين دولتي الإمارات والبحرين مع الاحتلال.

بدوره ،أكد عبد السلام هنية الذي شارك في إحدى الوقفات التي نظمها نادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة غزة، أن مشاركة الرياضيين في رفض التطبيع تأكيد على دورهم ومكانتهم في كل القضايا الوطنية، بقوله :" وحدة المنظومة الرياضية وقوتها تمنحها المزيد من المسئولية تجاه القضايا الوطنية، والرياضة ومنذ تأسيس القضية الفلسطينية وهي تحمل على عاتقها تعزيز الدور الوطني والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال".

وأضاف هنية أن التطبيع مع الكيان يعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويبرر للعدو الإسرائيلي جرائمه وعدوانه على الفلسطينيين.

وتابع :"مصافحة قادة الاحتلال الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني والعربي، خيانة لهذه الدماء التي روت الأرض العربية على مدار العقد الماضي".

ووجه شكره لكافة الأندية والرياضيين الذين استجابوا لتنفيذ هذه الفعاليات، وأشاد بما تقدمه المنظومة الرياضية من نماذج رائعة في كافة المناسبات.

يذكر أن الفعاليات نظمت داخل مقرات الأندية بعدد يتناسب مع التعليمات الرسمية حفاظا على سلامة المواطنين وضمن الإجراءات الخاصة بالوقاية من وباء "كورونا".