مانشستر يونايتد يستهل مشواره فى الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس

يفتتح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، في السادسة والنصف من مساء اليوم، السبت، عندما يستضيف نظيره كريستال بالاس، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة، وتأجلت مواجهة مانشستر يونايتد الأولى فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، التى كان من المقرر أن يواجه فريق بيرنلى، بسبب المشاركة الأوروبية، للفريق ووصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الأولى في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب ليتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وخاض مانشستر يونايتد مباراة ودية وحيدة استعدادًا للموسم الجديد ضد أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، وحسمها الفيلانز لصالحه بهدف دون مقابل من صناعة تريزيجيه.

ويتسلح مان يونايتد بالعديد من نجومه في مواجهة اليوم، على رأسهم لاعب الوسط البرتغالى برونو فيرنانديز، الذى فاز أمس الجمعة، بجائزة لاعب العام السير مات بوسبي، عن أدائه فى الموسم السابق 2019-2020 بتصويت الجماهير، وهى جائزة تُمنح للاعب الموسم لمشجعى مانشستر يونايتد.

من جانبه، أكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على جاهزية الثنائى بول بوجبا ولوك شو، لخوض مواجهة ضيفه كريستال بالاس.

قال سولشاير في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "يمكننا بداية الموسم الجديد بثقة نظرًا للطريقة التي انهينا بها الموسم الماضي، لقد تطورنا على مدار الموسم ونريد مواصلة التحسن وتحقيق المزيد من التناسق".

أضاف سولشاير قائلا، "المشجعون يريدون دائما الأفضل للفريق، منذ أن غادر السير أليكس فيرجسون، كان متوسط ​​المركز هو الخامس، لكن أنهينا الموسم الماضي في المركز الثالث ونريد أن نتقدم خطوة للأمام، نتطلع دائمًا إلى تحسين المجموعة ونحن نعمل على ذلك".