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برشلونة يواجه إلتشى فى كأس خوان جامبر الودية الليلة

19 أيلول / سبتمبر 2020 09:11

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يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره إلتشى، في السابعة من مساء اليوم، السبت، على أرضية ملعب "كامب نو"، في مباراة كأس جوان جامبر للعام الحالى 2020، التى تقام سنوياً ضمن الاستعدادات النهائية للفريق الكتالونى قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2020-2021، ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة على قناة برشلونة الرسمية.

وحقق برشلونة انتصاره الأول تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان على ناستيك تاراجونا بنتيجة 3-1 خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، ثم فاز على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا أيضا مساء الأربعاء الماضى.

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة مشواره في النسخة الجديدة للدوري الإسباني بمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الجارى، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقرر تأجيل أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدورى الإسبانى، إذ سيظهر لأول مرة في المسابقة أحد يومى 26 أو 27 سبتمبر ضد فياريال.

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى المؤجلة ضد إلتشى إما فى فبراير أو مارس 2021، بينما سيخرج لمواجهة أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة الثانية فى 6 يناير.

وكان برشلونة فاز بلقب بطولة كأس خوان جامبر الودية في صيف العام الماضى 2019، بعد الفوز على نظيره أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 على ملعب "كامب نو".

يذكر أن نادى برشلونة يحرص على إقامة بطولة "خوان جامبر" الودية مطلع كل موسم على شرف مؤسس النادى، السويسرى خوان هانز جامبر.

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