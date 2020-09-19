بنزيما سلاح ريال مدريد "الفتاك" بالليجا قبل انطلاق الموسم الجديد

يتسلح فريق ريال مدريد الإسبانى، بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، حيث يستهل الفريق الملكى حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال سوسيداد، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة، حيث غاب الميرنجى عن خوض الجولة الافتتاحية وذلك لاعطاء اللاعبين مزيدا من الراحة بعد مشاركته فى الأدوار الإقصائية من دورى أبطال أوروبا.

ونجح بنزيما في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" قادت ريال مدريد للفوز مؤخرا على خيتافي بنصف دستة أهداف في المباراة الودية التي جمعت الطرفين الثلاثاء الماضى، ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويملك بنزيما سجل تهديفى رائع في الموسم الماضى للدوري الإسباني، حيث نجح في تسجيل 21 هدفا خلال مشاركته في 37 مباراة بإجمالى 3 آلاف و156 دقيقة، كما يملك 8 تمريرات حاسمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الليجا على موقع "يوتيوب"، فيديو لجميع أهداف بنزيما في الدوري الإسباني بالموسم الماضى..

ويتصدر بنزيما، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص الفريق الملكى تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وفقا للإحصائية التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص في الإحصائيات والقيمة التسويقية للاعبين.

وشارك بنزيما في 171 مباراة سجل خلالها 78 هدفا وصنع 40 آخرين، مع ريال مدريد في وجود زيدان على مقاعد البدلاء خلال مسيرته التدريبية التى بدأت فى يناير من عام 2016 خلفًا للمدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارى قبل أن يرحل ثم يعود من جديد ليبدأ ولايته الثانية فى 11 مارس من العام الماضى 2019 حتى الآن.

وتوج ريال مدريد، بلقب الموسم الماضى من الدوري الإسباني، على حساب غريمه التقليدى برشلونة، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد موسم شاق، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".