ريال مدريد يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الليجا بمواجهة صعبة ضد سوسيداد

يستهل فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد، بملعب "أنويتا"، في تمام التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الليجا بالموسم الجديد 2020-2021، وتوج الفريق الملكى بلقب الموسم الماضى من الدورى الإسباني، على حساب غريمه التقليدى برشلونة، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد موسم شاق، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وغاب ريال مدريد عن خوض الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني هذا الموسم وذلك لإعطاء اللاعبين مزيداً من الراحة بعد مشاركته فى الأدوار الإقصائية من دورى أبطال أوروبا.

ويتسلح الفريق الملكى بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في الموسم الجديد، حيث يملك نجم الملكى سجل تهديفى رائع في الموسم الماضى للدوري الإسباني، حيث نجح في تسجيل 21 هدفا خلال مشاركته في 37 مباراة بإجمالى 3 آلاف و156 دقيقة، كما يملك 8 تمريرات حاسمة.

ويواجه الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، أزمة كبرى بسبب النقص العددى فى قائمة الملكى، قبل مواجهة ريال سوسيداد، ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية مؤخرا، فإنه يغيب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة وعلى رأسهم إيدين هازارد، يوفيتش، أوديجارد، ميليتاو، فاسكيز.

من جانبه، أكد البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، على صعوبة مواجهة ريال سوسيداد، وقال كورتوا، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، "اللعب هناك فى سان سباستيان دائما ما يكون صعبا، لعبنا هناك بعد الحجر الصحى، الأجواء بدون جمهور مختلفة لكنه فريق صعب للغاية واللعب أمامه دائما معقد".

وأضاف كورتوا، "التتويج بكل الألقاب هذا هو ما نضعه دائما نصب أعيننا فى ريال مدريد، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هذا العام".