رونالدو يشوق جمهوره ومارسيلو مستعد لـ الليجا

تطورت علاقة نجوم كرة القدم بجماهيرهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتطور وسائل التواصل الاجتماعى التى فتحت مجال للتواصل المستمر بين النجوم ومعجبيهم، حيث يقوم اللاعبون بنشر صور ومقاطع فيديو لجميع تفاصيل حياتهم على مدار اليوم، سواء في التدريبات أو المباريات أو حتى داخل المنزل برفقة عائلتهم، ويعلق المتابعون من محبيهم أو حتى نقادهم على تلك المنشورات مباشرة ليشاهد النجم كل النقد والتعليقات الموجهه له، ما جعل جمهور الساحرة المستديرة يعرف تفاصيل حياة أبطال اللعبة لحظة بلحظة، وأيضًا جعل النجوم يعرفون نقاط ضعفهم وقوتهم.

ونظرًا لاهتمام جماهير كرة القدم الكبير بمتابعة أحداث حياة نجومهم المفضلين ومعرفة ما يدور بها، نرصد لكم أبرز ما جاء فى صفحات إنستجرام نجوم الكورة فى الساعات الأخيرة.

- أبدى الأرجنتينى باولو ديبالا سعادته الغامرة بعودته لتدريبات يوفنتوس الإيطالى، بنشر صورته عبر صفحته الشخصية معلقا عليها بعبارة، "سعيد بالعودة مع الأولاد".

عبر ليوناردو بونوتشى مدافع يوفنتوس الإيطالى عن استعداده للموسم الجديد من الدوري الإيطالي بنشر صورة من داخل ملعب اليوفى معلقا عليها بعبارة " عندما تعمل كل يوم لتجديد الواقع والحفاظ عليه، عندما تطارد كل يوم أحلامًا تتجدد من عام إلى آخر دون تردد،عندما يكون كل يوم هو يوم عمل وتركيز ، يبدو أن كل شخص له نفس القدر من الأهمية، لكن اليوم ، مثل كل عام ، ليس يومًا مثل أي يوم آخر، اليوم هو اليوم السابق، اليوم يتم تحميل الأسلحة، اليوم نأخذ نفسا أقوى، نبدأ من جديد حتى النهاية."

احتفل البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم بايرن ميونخ الألماني بفوز بجائزة لاعب الموسم في البوندسليجا، بنشر صورته مع الجائزة، معلقا عليها بعبارة "شكرًا لكة على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا هذا دليل آخر على أن الأمر يستحق العمل بجدية أكبر لتحقيق أحلامك، أعتقد أن الموسم الجديد سيكون أكثر جمالا أتمنى لكم يومًا سعيدًا".

أعلن مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسبانى، استعداده لمواجهة ريال سوسييداد في أولى مباريات الدوري الإسباني، المحدد لها اليوم الأحد، بنشر صورته من التدريب الأخير للملكى معلقا عليها بعبارة "مستعد".

نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى صورته قبل التدريب الأخير مع اليوفى، قبل مواجهة سامبدوريا المحدد لها اليوم في أولى مباريات الكالتشيون معلقا على الصورة بعبارة "الموسم الجديد قادم هل انتم مستعدون"، ليشوق جماهيره للمباراة.

نشر جورجيو كيللينى لاعب يوفنتوس الإيطالى صورته معلقا عليها بعبارة " غدا سيبدأ سباقنا نحو اللقب العاشر على التوالي! اذهب يوفنتوس".