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الأزمة المالية تحرم برشلونة من ضم فاينالدوم نجم ليفربول

20 أيلول / سبتمبر 2020 07:41

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن منع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نادى برشلونة، من الحصول على خدمات النجم الهوبندى جورجينيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب الأزمة المالية العنيفة، التى يعانى منها النادى الكتالونى، ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الأزمة المالية التى يعانى منها برشلونة، خلال الوقت الحالى، جعلته يؤجل خططه للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فاينالدوم، الذى ينتهى عقده مع ليفربول، الصيف المقبل، وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الإسباني، وقف حائلا أمام البارسا، للتعاقد مع نجم الريدز، فى ظل القواعد المالية الصارمة التى يفرضها على أندية الليجا، فى أعقاب الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فاتورة رواتب برشلونة، تصل إلى 510 ملايين إسترليني، الأمر الذى لا يسمح بالتعاقد مع لاعبين جدد، إلا فى حالة بيع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الإسباني، منح أندية الليجا، مقدار محدد، من أجل إنفاقه خلال سوق الانتقالات، حيث أكد مدير الاتصالات فى رابطة الليجا، على أن النظام المالي المتبع، يعد أكثر صرامة، من اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتصدر فاينالدوم، اهتمامات المدير الفنى الهولندى لبرشلونة، رونالدو كومان، حيث يرغب فى ضمه مستغلا، ضم ليفربول، النجم الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني.

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