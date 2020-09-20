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الزراعة تثمن دور المزارعين والتجار الملتزمين بإجراءاتها وقراراتها

20 أيلول / سبتمبر 2020 08:38

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غزة-الرأي

ثمنت وزارة الزراعة الفلسطينية، على دور المزارعين والمربين والتجار الفلسطينيين، في رفعة القطاع الزراعي واستقراره، وذلك في ضوء التزام القطاع الأغلب منهم بإجراءات وتعليمات الوزارة وقراراتها، وخاصة في ظل جائحة كورونا.
وكانت الوزارة، قد عملت في ظل كورونا، بالتعاون مع الجهات المختصة، بظروف استثنائية لتنظيم العملية الزراعية وضمان توفر السلع والمنتجات واستقرار أسعارها، حيث أبلى غالبية المزارعين والمربين والتجار، بلاءا حسنا، وكانوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، في إنجاح خطة الوزارة لتوفير المنتجات للمواطنين في الأسواق واستقرار أسعارها.
ويأتي هذا الثناء والشكر للمزارعين والمربين والتجار، في ضوء جشع واحتكار "البعض الآخر" من التجار في ظل الجائحة ، وعدم التزامهم بخطة الوزارة وإجراءاتها وقراراتها لضبط الأسواق والأسعار، مشدده على أنها لن تسمح "لبعض التجار" بالاستقواء والاستفراد بالمواطن الفلسطيني واستغلاله في أي وقت وظرف كان.
 

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