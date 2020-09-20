زراعة الشمال تتفقد مزارعي الفراولة لبدء موسم زراعتها

غزة-الرأي

نفذت لجنة طوارئ زراعة الشمال جولة ميدانية على مزارعي الفراولة،وذلك مع البدء الفعلي بموسم زراعته وذلك في إطار جهودها المبذولة للارتقاء بالواقع الزراعي .

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على المزارعين وتوجيه الإرشادات والتوجيهات اللازمة لإنجاح موسمهم والارتقاء بمنتجاتهم.

وشملت الجولة أيضا زيارة لمحلات المبيدات والمستلزمات الزراعية، بهدف متابعة الآلية المتفق عليها بخصوص المبيدات المقيدة كالنيماكور حيث يكون التواصل بشكل الكتروني بين صاحب المحل ومهندس وقاية النبات في ظل حالة الطوارئ وصعوبة وصول المزارعين لأخذ إذن ورقي من المديرية.

وخلال الجولة تم التشديد من قبل اللجنة على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.