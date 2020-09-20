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"السماك": غزة مهمشة من مشاريع الوزارة في الضفة

20 أيلول / سبتمبر 2020 02:00

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غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة موسى السماك الأحد، أن الوزارة في الضفة الغربية تهمش غزة من مشاريع المساعدات التي تنفذها.

وأكد السماك في تصريحات لإذاعة الأقصى، أنه لا يوجد أي تواصل بينهم وبين الوزارة بالضفة، وأنهم يتابعون أخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أنه لا علاقة للوزارة في غزة بما يصدر عن وزارة العمل في الضفة بشأن صرف منح لنحو 68 ألف عامل عاطل عن العمل بواقع 700 شيقل لكل مستفيد.

وقال: "غزة لا ليس لها اي نصيب من هذه المساعدات للأسف ونأمل أن يكون ذلك غير دقيق، وهناك تهميش واضح لغزة في جميع المشاريع التي تتبناها وزارة العمل بالضفة".

وأضاف "ليس لدينا اي معلومات حول المشاريع التي أعلنت عنها وزارة العمل بالضفة حول دعم 100 منشأة صغيرة نصيب غزة منها 25 منشأة بواقع 5 ألاف دولار تكلفة كل واحدة".

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