تحديث ويندوز 10 "أكتوبر 2020" أصبح متاحاً للتنزيل

كشفت شركة مايكروسوفت أنها انتهت من تحديث النصف الثانى من عام 2020 والذى يحمل الاسم الكودى "20H2 " لنظام التشغيل ويندوز 10، حيث أصدرته الآن للمشتركين فى برنامجها التجريبى بوصفه تحديث Window 10 October 2020.

وقال "براندون لوبلانك " كبير مديرى البرامج فى مايكروسوفت ضمن فريق برنامج Windows Insider التجريبى فى منشور على المدونة الرسمية للشركة: “نعتقد أن Build 19042.508 هو البناء النهائي، وما زلنا نخطط لمواصلة تحسين التجربة العامة لتحديث أكتوبر 2020 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعملاء كجزء من إيقاع الخدمة العادي".

فيما يجرى حاليا إصدار تحديث October 2020 رسميًا عن طريق Windows Insiders Release Preview Channel، وهى من أكثر القنوات تحفظًا بين جميع قنوات مايكروسوفت التجريبية، حيث يتطلب تنزيل التعليمات البرمجية التجريبية من مايكروسوفت كجزء من برنامج Insider التسجيل فى برنامج Microsoft Insider.

وللحصول على النسخة التجريبية يمكن للمستخدم الانتقال إلى قائمة إعدادات ويندوز 10، ثم إلى Update & Security، ثم إلى Windows Insider Program واتباع التعليمات، ليؤدي ذلك إلى تحميل الإصدار المُرشح من مايكروسوفت لتحديث "ويندوز 10 أكتوبر 2020" على الجهاز، وذلك بعد إعادة التشغيل وبعض التنزيلات الإضافية.

ومن المنتظر أن يوفر تحديث ويندوز 10 بعض الميزات الجديدة، مثل قائمة ابدأ المحدثة بصريًا، والإشعارات المحسّنة، ومستعرض Chromium Edge المثبت مسبقًا والقدرة على Alt + Tab من خلال علامات تبويب Edge. كما أنه يجلب المزيد من الميزات من لوحة التحكم إلى صفحة الإعدادات الحديثة حيث تقوم مايكروسوفت بإخراج أداة النظام الأقدم.