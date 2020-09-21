دوري أبطال آسيا: الهلال يضمن تأهله رغم غياب 15 لاعبا للاصابة بـ"كوفيد-19"

بعد أن رُفِضَ طلبه بتأجيل المباراة، اضطر الهلال السعودي حامل اللقب الى خوض مباراته مع شهر خودرو الايراني الاحد في دوري ابطال اسيا في كرة القدم بغياب 15 لاعبا لإصابتهم بفيروس "كوفيد-19" أبرزهم هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميس ولاعب وسطه الايطالي سيباستيان جوفينكو، لكن ذلك لم يمنعه ذلك من حجز بطاقته الى الدور ثمن النهائي بتعادله السلبي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وطالب الهلال السبت الاتحاد القاري تأجيل مباراته التي أقيمت على ملعب الجنوب بالوكرة (تستكمل المسابقة في قطر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد)، بعد اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد-19" في صفوفه، لكن الاتحاد الاسيوي رفض طلبه.

وشارك الهلال بتشكيلة من الاحتياطيين وفريق الشباب بعد ارتفاع عدد الإصابات في صفوفه بالفيروس الى 15 حالة، ما فرض عليه خوض اللقاء بثلاثة لاعبين فقط على دكة البدلاء، أحدهم حارس مرمى.

وأوضح النادي السعودي على حسابه في تويتر السبت أن "الفحوصات التي أجرتها بعثته السبت كشفت إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج و(الفرنسي) بافيتيمبي غوميس"، وستة أعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، موضحا "ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى خمسة عشر لاعبا".

وكان الهلال أعلن على عدة دفعات منذ السبت الماضي إصابة محمد البريك (ظهير)، سلمان الفرج (لاعب الوسط قائد الفريق)، حمد العبدان (لاعب وسط)، نواف العابد (لاعب وسط)، عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي ومحمد الواكد (حراس مرمى)، عبدالله الحافظ (مدافع)، ياسر الشهراني (ظهير)، غوميس (مهاجم)، جوفينكو (لاعب وسط هجومي)، سالم الدوسري (لاعب سط هجومي)، صالح الشهري (مهاجم)، علي آل بليهي (مدافع) ومتعب الفرج (مدافع)، بالاضافة إلى عدة اداريين بينهم سعود كريري (اداري الفريق)، ليصل اجمالي الاصابات الى 24 حالة.

وغادر قائد الفريق سلمان الفرج الاحد الحجر الصحي بعد أن ظهرت نتائج المسحة الطبية سلبية للمرة الثانية. كما ظهرت نتائج المسحة الأولى للثنائي محمد البريك وحمد العبدان سلبية واجريا مسحة ثانية للتأكد وفق بروتوكول الاتحاد الآسيوي الذي يشترط وجود مسحتين سلبية لمغادرة الحجر الصحي.

ووافق الاتحاد الآسيوي على طلب الهلال استبدال اثنين من حراس المرمى بآخرين وفقا للائحة البطولة والتي تنص على أنه يحق للنادي استبدال الحراس المصابين في حال لم يكن هناك بديل.

استدعى المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو ثنائي فريق الشباب حارسي المرمى عبدالله البيشي واحمد الجبيع والمهاجم تركي المطيري المسجلين ضمن قائمة الفريق الاسيوية.

كما اضطر الهلال لاستدعاء قائده السابق محمد الشلهوب الذي أعلن اعتزاله قبل عشرة ايام، ووليد الأحمد لاعب درجة الشباب.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على السماح للأندية بتسجيل "حارس مرمى جديد" عبر خطاب يذكر خلاله أن جميع الحراس البدلاء مصابون، ويحتاجون لأكثر من 30 يوما للتعافي. كما يشترط أن يكون تقديم الطلب قبل 24 ساعة من خوض المباراة الجديدة.

وعلى الرغم من استطاعة حامل اللقب خوض المباراة بشكل قانوني لوجود 14 لاعبًا في قائمته، بينهم حارسا مرمى، إلا أنه طلب تأجيلها.

وتنص المادة "4.3" من اللوائح الخاصة للبطولة خلال فترة كورونا ان الفريق الذي يملك أقل من 13 لاعبًا، بمن فيهم حارس مرمى، لا يمكنه خوض المباراة، لكن يمكن للاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة في ظروف استثنائية وإعادة جدولتها إذا كان ذلك ممكنًا، بالنظر إلى جدول المسابقات الآسيوية والدولية.

لكن الطلب الذي تقدم به حامل اللقب لم يلق أذانا صاغية عند الاتحاد القاري، فوجد نفسه مضطرا الى خوض المباراة التي ظهر فيها، ورغم الظروف الصعبة، بصورة جيدة وكان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول.

وعلى عكس مجريات اللعب كاد شهر خودرو أن يخطف هدفا لولا تدخل مدالله العليان الذي ابعد الكرة برأسه لركنية (38)، قبل أن يتدخل الدفاع الإيراني ويبعد كرة خطر لأمير كردي الى ركنية (43).

وسدد مدالله العليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بقليل (45)، ثم لاحت في الوقت بدل الضائع فرصة للهلال لكن منصور البيشي اطاح بها فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال أفضليته وكان قريبا من التسجيل لولا تألق الحارس الإيراني محمد جافاد الذي تصدى لكرة هتان باهبري (69).

وتبادل الفريقان في الدقائق المتبقية الهجمات لكنها لم تشكل خطورة على المرميين.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتفى شباب الأهلي دبي الإماراتي بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي صفر-صفر على ذات الملعب، لتبقى الأفضلية للأخير بفارق نقطة قبل الجولة الأخيرة الأربعاء حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي على ستاد خليفة الدولي، وشهر خودرو مع باختاكور على ستاد الجنوب.

ويتصدر الهلال برصيد 11 نقطة، مقابل 8 لباختاكور و7 لشباب الأهلي، في حين نال شهر خودرو نقطته الأولى.

وانضم الهلال في دور ثمن النهائي إلى مواطنيه الأهلي والنصر اللذين ضمنا قبله بطاقتيهما الى هذا الدور.

وفي المجموعة الأولى التي شهدت انسحاب الوحدة الإماراتي وإلغاء نتائجه بسبب إصابة لاعبين بفيروس "كوفيد-19"، فرط الشرطة العراقي بفرصة اللحاق بالأهلي السعودي الى ثمن النهائي بتعادله مع استقلال طهران الإيراني 1-1، بعد أن كان متقدما عبر مازن فياض (26)، قبل أن يدرك البديل أمير أرسلان مهطري التعادل (68).

وبقي الشرطة ثانيا بأربع نقاط، بفارق نقطتين خلف الأهلي وثلاث أمام استقلال طهران الذي يلتقي الفريق السعودي في الجولة الأخيرة، فيما أنهى الفريق العراقي مبارياته في المجموعة نتيجة انسحاب الوحدة.