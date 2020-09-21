مباحث رفح تُنجز شكاوى سرقة بقيمة 10 آلاف شيكل

رفح- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، عدداً من شكاوى السرقة والسطو على منازل المواطنين في المحافظة.



وقال المقدم مجدي عبد العال مدير دائرة المباحث العامة في محافظة رفح :" إن قسم مباحث تل السلطان بالمحافظة تلقى 112 شكوى من مواطنين في منطقة حي الفرقان بتل السلطان، مفادها تعرض منازلهم وأراضيهم للسطو والسرقة".



وأضاف : "تم تشكيل فريق عمل من قبل ضباط وأفراد قسم مباحث تل السلطان لمتابعة هذه الشكاوي خصوصاً وأنها متقاربة في التوقيت ومتشابهة في الطرق والأدوات المستخدمة في السرقة".



وأوضح المقدم عبد العال أنه وبعد المتابعة الحثيثة والبحث والتحري حول وقائع السرقة تم الاشتباه بكل من المدعو "ك.ح" والمدعو "ع.أ" والمدعو "ي.أ" بالإضافة إلى المدعو "ف.أ"، مُبيّنا أنه تم استدعائهم جميعاً حسب الأصول القانونية وبالتحقيق معهم أقروا بوقائع السطو والسرقة وباستدعائهم.



وبيّن المقدم عبد العال أن المسروقات التي قام اللصوص بسرقتها شملت أجهزة كهربائية وبراميل مياه وأدوات منزلية وأدوات كهربائية وفرشات وطيور متنوعة.



ولفت المقدم عبد العال إلى أنه تم ضبط بعض المسروقات وتحريزها، وإحالتها مع المشتبه بهم إلى مفتش التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.