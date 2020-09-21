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الحكم المحلي تشرف على حفر بئرين في وادي السلقا و المغراقة

21 أيلول / سبتمبر 2020 11:49

الحكم المحلي تشرف على حفر بئرين في وادي السلقا و المغراقة
الحكم المحلي تشرف على حفر بئرين في وادي السلقا و المغراقة

الوسطى- الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي و مؤسسة الصداقة الفلسطيني للتنمية - أندونيسيا،  بالتعاون مع بلدية وادي السلقا وبلدية المغراقة علي تحديد اماكن حفر بئرين .


ويأتي ذلك في اطار المشاريع الإغاثية والتنموية التي تقدمها مؤسسة الصداقة الفلسطيني للتنمية - أندونيسيا للهيئات المحلية بغزة .


وأشار م- محمد أبو عاصي الممثل عن مؤسسة الصداقة الفلسطيني للتنمية، إلى أن المؤسسة تعمل على حفر مثل هذه الآبار في الأحياء التي تعاني من نقص المياه، وذلك للحد من تأثير أزمة الكهرباء على وصول المياه لمنازل المواطنين.


وأفاد ابو عاصي أن  قدرة إنتاج للبئر الواحد ستكون متوسطة بمعدل 30 متر مكعب في الساعة .


وأكد  أن المؤسسة ستبدء بالحفر هذا الأسبوع بعد تحديد البلديات أماكن حفر الأبار لها .
 

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