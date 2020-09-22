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في إنجاز نوعي ولأول مرة

العدل تفتتح مركز مؤقت للتصديقات في محافظة خان يونس

22 أيلول / سبتمبر 2020 06:16

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غزة-الرأي

افتتحت وزارة العدل الاثنين مركزاً مؤقتاً للتصديقات في محافظة خان يونس، على أن يباشر عمله اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفداً من الوزارة لمقر مديرية داخلية خان يونس، والذي ضم كلاً من محمد الشنطي مدير عام الشؤون الإدارية، ومحي الدين الأسطل مدير عام الحاسوب والمعلومات، والمهندس محمد مشتهى مدير دائرة الحاسوب؛ بالإضافة إلى الموظفين المختصين في دوائر التصديقات والمالية، وذلك من أجل افتتح مركز مؤقت لتقديم خدمة تصديق المعاملات والوكالات والتحصيل المالي للمواطنين في محافظتي خان يونس ورفح.
وقد كان في استقبال الوفد محمود سالم محمود مدير عام مديرية داخلية خان يونس، والذي رحب بالوفد الزائر، وجرى اجتماع ثنائي بين وفدي الوزارة والمديرية لاختيار مكان تقديم الخدمة داخل المديرية، تلاه قيام الوفد بجولة ميدانية لإنجاز الترتيبات اللوجستية اللازمة للبدء في تقديم الخدمة، ووضع اللمسات الأخيرة على جهوزية المركز لتقديم الخدمة للمواطنين.
بدوره،  ثمن وفد الوزارة برئاسةمحمد الشنطي استجابة وزارة الداخلية لاستقبال المركز المؤقت لتقديم الخدمة، وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة له، مقدما  شكره العميق للوكيل المساعد بوزارة الداخلية عاهد حمادة، والذي لم يتردد في الاستجابة لهذه الخطوة، ونقل الوفد شكر وتقدير المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل لمديرية داخلية وخان يونس وكوادرها على استضافتهم للمركز، وتعاونهم الحثيث لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإنجاز العمل به.
يذكر أن وزارة العدل تفتتح هذا المركز المؤقت لأول مرة، وهو إنجاز نوعي جرى في ظروف استثنائية من أجل تسهيل خدمة المواطنين في محافظتي خان يونس ورفح.
 

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