باريس سان جيرمان يخطط لاستعارة ديلي ألى لمدة موسم

تدرس إدارة توتنهام الإنجليزي العروض المقدمة لنجمه ديلي ألى، من أجل الاستقرار على الأفضل بينها، بعد خروج اللاعب من اهتمامات البرتغالى جوزيه مورينيو فى الموسم الجديد، ويعد باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بضم ديلي ألى نجم توتنهام قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن مسئولي باريس سان جيرمان بدأوا اتصالاتهم مع ديلي ألي ووكيله، لمعرفة رأيه في عملية الانتقال إلى الدوري الفرنسي.

أضافت، إنه من المتوقع أن يعرض باريس سان جيرمان استعارة اللاعب لمدة موسم مع خيار الشراء في صيف 2021، خاصة مع ضيق الوقت وبدء الموسم الحالي بشكل فعلي.

إختتمت الصحيفة، إن إدارة توتنهام عرضت ألي على ريال مدريد ضمن صفقة التعاقد مع سيرجيو ريجيلون، لكن النادي الإسباني رفض الفكرة تمامًا.

ويرتبط ديلى ألى بعقد مع توتنهام الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2024.

وحقق توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً على ساوثهامبتون فى مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، التى أقيمت على ملعب ساينت مارى بنتيجة 5-2، وحقق الكورى سون هيونج مين مهاجم الديوك رقما قياسيا مذهلا اليوم بتسجيله سوبر هاتريك، ليصبح أول لاعب كورى جنوبي يسجل رباعية فى مباراة واحدة في تاريخ البريميرليج.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، بهدف لدانى إنجز مهاجم ساوثهامبتون فى شباك توتنهام هوتسبير في الدقيقة 32 من المباراة، وآخر للكوري سون هيونج مهاجم "السبيرز" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

سجل سون هيونج مين مهاجم توتنهام الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة الـ 47، ثم سجل الهدف الثالث فى الدقيقة 64 ، والرابع في الدقيقة 73.

بينما سجل هارى كين مهاجم توتنهام الهدف الخامس للديوك فى الدقيقة 82 من عمر المباراة، وسجل دانى إنجز الهدف الثانى في شباك "السبيرز" في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز كتيبة مورينيو بنتيجة 5-2.