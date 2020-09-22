موراتا يصل إلى مدينة تورينو الإيطالية للتوقيع لـ يوفنتوس

وصل المهاجم الدولي الاسباني ألفارو موراتا إلى مدينة تورينو الإيطالية، حيث سيخضع للفحص الطبي في نادي يوفنتوس صباح اليوم الثلاثاء، من أجل إكمال انتقاله على سبيل الإعارة إلى صفوف السيدة العجوز مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 45 مليون يورو، قادمًا من أتليتكو مدريد.

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وصل إلى مطار "كاسيل" منذ قليل، وكان في استقباله عدد من المشجعين ووسائل الإعلام.

ويعود موراتا إلى البيانكونيري من جديد، حيث سبق ولعب بقميص السيدة العجوز من 2014 إلى 2016 على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وستكون هذه الصفقة الجديدة بمثابة إعارة بقيمة 10 ملايين يورو مع خيار الشراء في يونيو 2021 مقابل 45 مليون يورو.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا" فهناك أيضًا بند يسمح لهم بتمديد الإعارة لمدة عام آخر مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء في يونيو 2022 مقابل 35 مليون يورو.

وقرر أتليتكو مدريد الإستغناء عن موراتا، حيث ينتظر الروخي بلانكوس النجم الأوروجوياني لويس سواريز ليتعاقد معه في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة.

كان الخيار الأول ليوفنتوس هو إدين دجيكو، لكن روما لن يطلق سراحه لأن بديله أركاديوش ميليك لم يحسم بعد تفاصيل الخروج من نابولي، ليقرر اليوفي اللجوء للخطة البديلة والتعاقد مع موراتا.